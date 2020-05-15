Число случаев COVID-19 на Украине превысило 17 тысяч человек

На Украине за сутки выявили 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.

По его словам, среди новых заболевших 48 детей и 142 медработника.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 на Украине достигло 17 330.

С начала эпидемии в стране умерли 476 человек с положительным тестом на коронавирус, за минувшие сутки — 20.

Общее число выздоровевших составляет 4473 (+330 за сутки).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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