В России под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 256 тысяч человек

В России 256 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения в наличии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего в стране было проведено свыше 6,4 млн тестов на коронавирус. За минувшие сутки — 225 тыс. исследований.

По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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