Число случаев коронавируса в Мексике выросло на рекордные 2409 за сутки

В Мексике число выявленных случаев коронавируса нового типа за минувшие сутки возросло до 42 595. Этот прирост стал самым существенным с начала эпидемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя эпидемиологии Минздрава страны Хосе Луиса Аломию.

При этом жертвами коронавируса за сутки стали 257 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса достигло 4477.

«Впервые мы выявили свыше 2 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 за сутки - 2409 человек», — сказал Луис Аломиа.

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