Представители филфака МГУ не слушали о случаях домогательств в вузе

Представители филфака МГУ, комментируя письмо против домогательств в университете, заявили, что не слышали о подобных случаях в вузе, сообщает РИА «Новости».

Так, профессор факультета Екатерина Лютикова рассказала, что подписала письмо, так как в вузе отсутствуют механизмы для разрешения ситуаций с сексуальными домогательствами, хотя она сама не знакома с такими происшествиями.

Президент филологического факультета МГУ и его экс-декан Марина Ремнева выразила подобное мнение.

«Пока я была деканом, ни на какие домогательства никто не жаловался», — рассказала она.

Ранее стало известно, что студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо, в котором требуют создать механизмы для защиты студентов от домогательств.

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