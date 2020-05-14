Свыше 300 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире

Общее число летальных исходов в мире в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19 составило 300 783 пациента. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrics.

Кроме того, за время пандемии в мире положительный результат анализов на коронавирус получили 4 488 185 человек.

При этом излечились от заболевания 1 688 765 граждан.

Среди активных случаев заболевания 45 844 пациента находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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