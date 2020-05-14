Собянин: риск распространения COVID сохраняется в Москве, пока нет вакцины

В Москве сохраняется риск возобновления распространения коронавирусной инфекции до появления соответствующей вакцины. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он отметил, что ослабление режима самоизоляции не должно повлиять на распространение вируса.

При этом московские предприятия, которые возобновляют деятельность, должны обеспечить такой режим, который бы минимизировал риск заражения своих сотрудников. Также мэр отметил важность массового тестирования на коронавирус.

«Тогда мы одновременно можем и предотвратить распространение заболевания, и ослаблять режим самоизоляции, чтобы дать москвичам нормально жить и работать», — сказал Собянин.

По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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