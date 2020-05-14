Жителя Ростовской области приговорили пожизненно за убийство пяти девушек

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области Давида Сарабашяна к пожизненному заключению по обвинению в изнасиловании и убийстве пяти девушек в период с 2000 по 2018 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, мужчина обвинялся в покушении на изнасилование, насилие и краже.

По ряду эпизодов преследование в отношение него было прекращено из-за истечения срока давности.

По данным следствия, в октябре 2018 года Сарабашян накинул куртку на шею незнакомой ему 25-летней девушки, отчего та потеряла сознание. После этого он ее изнасиловал и задушил. Мужчину задержали. В дальнейшем выяснилась его причастность к другим подобным преступлениям.

Два из них он совершил в октябре и апреле 2000 года, в ноябре 2001 года и в июле 2003 года. Еще одно в марте 2015 года, но тогда жертве удалось сбежать, дело было направлено в суд в феврале текущего года.

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