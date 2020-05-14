Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития генетических технологий. Трансляцию совещания ведет «Россия 24».

Он отметил, что в последние недели усилия властей были направлены на борьбу с распространением коронавируса, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики.

По словам Путина, эта работа продолжится, однако ситуация с распространением коронавируса меняется «и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили 9974 случая заражения коронавирусом

— Идет на спад: новые данные по коронавирусу в России