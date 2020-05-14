Во время самоизоляции рост алкоголизации россиян не наблюдается

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что роста алкоголизации россиян за время действия режима самоизоляции не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, в прошлом году в апреле в Клиническом филиале Московского научно-практического центра наркологии было 170 госпитализаций с алкогольными психозами, а в апреле этого года – 119.

«За две недели мая 2019 года 60 поступлений с психозами, две недели мая этого года - 44, заметное снижение в полтора раза. Что касается алкоголизации, мы этого подтвердить не можем», — добавил Брюн.

Он отметил, что в Минздраве считают, что люди стали не больше пить на самоизоляции, а меньше.

При этом врач выразил мнение, что некоторый всплеск употребления алкоголя может возрасти после окончания ограничительных мер, однако эта тенденция будет временной.

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