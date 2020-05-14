Жертвами COVID-19 в Испании за сутки стали 217 человек

Жертвами коронавирусной инфекции в Испании за сутки стали 217 человек, всего в стране скончался от вируса 27 321 пациент. Об этом сообщает минздрав страны.

13 мая в королевстве умерли 184 человека.

Антирекорд по количеству погибших был установлен в Испании 1 апреля - тогда за сутки жертвами инфекции стали 950 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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