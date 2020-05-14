В Подмосковье вылечились еще 242 человека с коронавирусом
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В Подмосковье от коронавируса выздоровели еще 242 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Так, общее число вылечившихся возросло до 1987.
Всего на данный момент в Подмосковье выявлено 24 580 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 918 человек.
Кроме того, за минувший день в регионе от коронавируса скончались 14 человек, число умерших увеличилось до 240.
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