МВД не нашло подтверждения информации о росте домашнего насилия из-за самоизоляции

МВД не подтверждает информацию о росте домашнего насилия в России из-за введенного режима самоизоляции, передает ТАСС.

«Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения», — сообщили в пресс-центре министерства.

Так, по данным ведомства, в апреле 2020 года число посягательств в сфере семейно-бытовых отношений было зафиксировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза

— Поручение Голиковой: как власти спасут жертв домашнего насилия

— МВД отказалось ужесточать ответственность за побои