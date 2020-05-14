Число случаев COVID-19 в Германии выросло на 933 за сутки
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В Германии за минувшие сутки выявили 933 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, это подтверждают данные Института Роберта Коха.
Отмечается, что всего в стране заболели 172 239 человек.
Скончались 7723 человека с положительным тестом на COVID-19.
Количество выздоровевших от коронавирусной болезни в Германии достигло 150,3 тысячи.
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