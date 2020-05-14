Землетрясение произошло у Северных Курил

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане около Северных Курил, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы Российской академии науки (РАН).

Эпицентр землетрясения находится в 154 км от города Северо-Курильска на глубине 55 км, говорится в сообщении службы.

Отмечается, что в городе землетрясение ощущалось силой до двух баллов, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

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