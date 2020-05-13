В Ростовской области в частном доме произошел взрыв газа
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В Ростовской области в частном доме произошел взрыв газа, пишет РЕН.
Отмечается, что пострадал 60-летний мужчина. Его доставили в больницу с ожогами рук, ног и лица.
По имеющейся информации, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
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