Число случаев коронавируса в мире за сутки выросло на 81 тысячу

За сутки число случаев коронавируса в мире увеличилось на 81 тысячу, превысив 4,17 млн, сообщила ВОЗ.

Отмечается, что скончались 287 тысяч, выздоровели 1,6 млн.

На первом месте по распространенности коронавируса находится Северная и Южная Америка (1,8 млн заражений и 106 тысяч смертей). На втором месте — Европа (1,7 млн заражений и 159 тысяч смертей). На третьем месте — Восточно-Средиземноморский регион (284 тысячи заражений и 9 тысяч смертей).

США лидируют среди стран по заражениям (1,3 млн), на втором месте — Россия (242 тысячи), на третьем — Испания (228 тысяч), на четвертом — Великобритания (226 тысяч), на пятом — Италия (221 тысяча).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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