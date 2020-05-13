В Калуге мужчина застрелил коллегу и закопал труп в лесу

В Калуге следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве коллеги, пишет СУ СКР по региону.

По версии следователей, мужчина застрелил погибшего и закопал его тело в лесу.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Погибший и подозреваемый между собой были знакомы и работали в одном учреждении», — говорится в сообщении.

Убитый исчез 3 мая, когда уехал в другую область.

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