В Калуге мужчина застрелил коллегу и закопал труп в лесу
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В Калуге следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве коллеги, пишет СУ СКР по региону.
По версии следователей, мужчина застрелил погибшего и закопал его тело в лесу.
«По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Погибший и подозреваемый между собой были знакомы и работали в одном учреждении», — говорится в сообщении.
Убитый исчез 3 мая, когда уехал в другую область.
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