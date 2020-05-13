Ученый рассказал, сколько люди способны прожить в условиях самоизоляции без последствий

Доктор медицинских наук, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев утверждает, что люди способны прожить в условиях жесткой самоизоляции до двух месяцев, после чего возникают проблемы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если условия жесткие, то предельное время — месяц-полтора, от силы два», — считает Бубеев.

После этого скрытые конфликты переходят в открытую форму, что приводит к росту агрессии, домашнего насилия и потребления алкоголя, рассказал ученый.

Он отметил, что уже сейчас зафиксирован рост случаев бытового насилия, и нужно готовиться к дальнейшему росту.

При этом, люди, которые ушли в изоляцию не вынужденно, а по собственному желанию, могут находиться в ней без последствий длительное время, добавил эксперт.

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