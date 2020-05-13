Составлен рейтинг топ-10 российских вузов за 2020 год

Международное рейтинговое агентство университетов Round Universities Rating опубликовало топ 10 рейтинг российских вузов за 2020 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, первое место среди высших учебных заведений занял Московский государственный университет. Кроме того, в тройку лидеров также вошли исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Томский государственный университет.

Следом за ними также идут Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и Университет ИТМО.

Замыкают десятку рейтинга лучших высших учебных заведений России Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», а также Томский политехнический университет и Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского».

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