«Ъ» сообщил об утечке данных 9 млн клиентов СДЭК

Произошла утечка данных о 9 млн клиентов службы доставки СДЭК, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал In4security.

База данных выставлена в интернете на продажу за 70 тыс. рублей. В ней содержится информация о грузах, их местоположении и самих клиентах, включая ИНН.

Продавец украденных данных прислал владельцу In4security скриншот, на котором стоит дата 8 мая, что указывает на свежесть базы.

Однако в СДЭК отрицают утечку информации. По словам представителя компании, личные данные собирают многие организации, взлом мог произойти где угодно, но СДЭК к этому отношения не имеет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полмиллиона на продажу: русский хакер торговал аккаунтами Zoom

— Прокуратура проверяет утечку данных подавших заявки на кредиты

— На продажу: в сети найдены личные данные миллионов россиян