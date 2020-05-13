В Тамбовской области у двухлетних мальчика и девочки выявили COVID-19
В Тамбовской области зафиксировано за минувшие сутки 85 случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших двухлетние мальчик и девочка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также в числе новых пациентов с вирусом 29 мужчин и 54 женщины.
По данным администрации региона, взрослые заболевшие в возрасте от 18 до 87 лет. Шестеро из них прибыли из других субъектов России.
Также 79 пациентов контактировали с лицами, прибывшими из других регионов.
Отмечается, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Всего в Тамбовской области зафиксировано 1 568 случаев коронавируса, 376 человек выздоровели.
По последним данным, в России выявлено 232 243 случая коронавирусной инфекции, скончались 2116 человек, выздоровели — 43 512.
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