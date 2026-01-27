Депутат Чепа: время фон дер Ляйен ушло, словами о войне она привлекает внимание

Время главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уже прошло, она «никому не нужна», поэтому пытается «дуть щеки», делая воинственные заявления в адрес России. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя сообщения британских СМИ о стремлении фон дер Ляйен подготовить Европу к войне с Россией.

«Что касается какой-то там фон дер Ляйен, время которой уже прошло и все прекрасно это понимают, в том числе и в Европе, ни она, ни (глава евродипломатии Кая – «Газета.Ru») Каллас уже никому не нужны. Они пытаются из себя дуть щеки и показывать какую-то там свою значимость», — заключил Чепа.

26 января британская газета The Telegraph писала, что Урсула фон дер Ляйен пытается подготовить страны Евросоюза (ЕС) к войне с Россией.

«Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере €650 млрд в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году», — отмечалось в материале.

Ранее глава ЦБ Латвии заявил о состоянии войны между ЕС и Россией.