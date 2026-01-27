Размер шрифта
В Финляндии похоронили мужчину и женщину, тела которых 30 лет пролежали в морозилке

Yle: житель Финляндии 30 лет держал тела родителей в морозилке, их похоронили
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Финляндии 80-летний врач 30 лет хранил в морозилке тела усопших родителей, чтобы его похоронили вместе с ними. Об этом сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.

Мужчина рассказал, что такой способ погребения был последней волей его родителей. Предполагается, что в этой же могиле будет погребен сам врач и его брат. Пенсионер уже подал официальное прошение о создании семейной могилы, говорится в публикации.

В Yle уточнили, что два замороженных тела мужчины и женщины, которых не стало в 1994 и 1995 годах, нашли в частном доме еще в сентябре 2024 года. Владельцу жилья предъявили обвинение в надругательстве над усопшими родителями. Местные власти распорядились похоронить мужчину и женщину, однако их пожилой сын оспорил это требование в суде, чтобы выиграть время для организации семейного захоронения. Журналисты отметили, что усопшие спустя 30 лет после кончины нашли покой на кладбище города Турку на юго-западе Финляндии.

Ранее пара, ремонтировавшая 900-летнюю церковь, нашла под половицами останки 83 тел.
 
