Начальник Генштаба ВС РФ заявил о приближении российских войск к Запорожью

Герасимов: подразделения группировки «Днепр» находятся в 14 км от юга Запорожья

Российские войска находятся на удалении 12-14 км от южных и юго-восточных окраин города Запорожье. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Он рассказал, что соединения группировки войск «Днепр» наступают в направлении населенного пункта.

«Передовые подразделения находятся на удалении 12–14 км от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сказал он по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск «Запад».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что 16 января началось наступление российских сил в четырех направлениях: Лукьяновском, Новобойковском, Новояковлевке и Павловке.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, российская армия может выйти к Запорожью к лету 2026 года, после чего она может приступить к штурму населенного пункта.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Новояковлевку в Запорожской области.