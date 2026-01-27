Mirror: в Бразилии пираньи напали на десятки людей, купавшихся в реке

В Бразилии пираньи устроили массовую атаку на людей, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, по меньшей мере десять человек получили травмы в результате нападения пираний во время купания в реке Парагуаку на северо-востоке Бразилии. Инцидент произошел в популярном месте отдыха, которое в выходные и праздничные дни посещают до 2000 человек. Большинство укусов пираний пришлись на ступни и лодыжки.

После нападений местные власти объявили о временном закрытии участка реки для купания. Также планируется установка предупреждающих знаков и проведение технического исследования для выяснения причин участившихся атак.

Представители прибрежного киоска, работавшего в районе происшествия, сообщили, что оказали первую помощь пострадавшим и направили их в ближайшие медицинские учреждения. После инцидента заведение закрылось раньше обычного и временно приостановило предоставление пляжных услуг.

Экологический специалист в комментарии местным СМИ отметил, что пираньи являются обычными обитателями реки Парагуаку, однако нападения на людей происходят редко. По его словам, возможной причиной агрессивного поведения рыбы могли стать высокие температуры воды, вызывающие стресс у животных.

Ранее пираньи растерзали двухлетнюю девочку в Бразилии.