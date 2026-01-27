Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

В Бразилии пираньи устроили массовую атаку на людей

Mirror: в Бразилии пираньи напали на десятки людей, купавшихся в реке
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии пираньи устроили массовую атаку на людей, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, по меньшей мере десять человек получили травмы в результате нападения пираний во время купания в реке Парагуаку на северо-востоке Бразилии. Инцидент произошел в популярном месте отдыха, которое в выходные и праздничные дни посещают до 2000 человек. Большинство укусов пираний пришлись на ступни и лодыжки.

После нападений местные власти объявили о временном закрытии участка реки для купания. Также планируется установка предупреждающих знаков и проведение технического исследования для выяснения причин участившихся атак.

Представители прибрежного киоска, работавшего в районе происшествия, сообщили, что оказали первую помощь пострадавшим и направили их в ближайшие медицинские учреждения. После инцидента заведение закрылось раньше обычного и временно приостановило предоставление пляжных услуг.

Экологический специалист в комментарии местным СМИ отметил, что пираньи являются обычными обитателями реки Парагуаку, однако нападения на людей происходят редко. По его словам, возможной причиной агрессивного поведения рыбы могли стать высокие температуры воды, вызывающие стресс у животных.

Ранее пираньи растерзали двухлетнюю девочку в Бразилии.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!