Вратарь «ПСЖ» Сафонов вернулся к тренировкам после перелома руки

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сообщил, что вернулся к полноценным тренировкам с командой после травмы. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальных сетях.

«Восстановление заняло пять недель. Травма руки, вынужденный перелом, много терпения и индивидуальная работа. Вчера у меня состоялась первая полноценная тренировка с командой без каких-либо ограничений. Рад снова оказаться на поле», — поделился он.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее СМИ сообщили, что Сафонов имеет высокие шансы вернуться в основу «ПСЖ».