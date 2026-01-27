Замглавы правительства Крыма ушла в отставку

Замглавы правительства Крыма Светлана Маслова отправлена в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Принята отставка заместителя председателя Совета министров Республики Крым Светланы Борисовны Масловой по собственному желанию», — написал он.

В подписанном главой Крыма указе говорится, что Маслова подала заявление об отставке по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

До этого сообщалось об отставке губернатора Мурманской области Андрее Чибисе после аварии на линиях электропередач, из-за которой без электричества остались Мурманск и Североморск. В оперштабе региона назвали эти сообщения фейком украинских спецслужб.

Ранее главу одного из районов Краснодарского края отправили в отставку.