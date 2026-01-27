Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Россиянин избил мать тазиком с фаршем и угрожал ей топором

В Пермском крае пьяный сын угрожал матери топором и тазиком с мясом
Global Look Press

В Лысьве будут судить местного жителя, который угрожал собственной матери и едва не набросился на нее с топором. Об этом сообщает УМВД Пермского края.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в квартире на улице Ленина. После распития спиртных напитков между мужчиной и его матерью возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый бросил в пожилую женщину кухонный таз с фаршем, схватил топор и угрожал пожилой женщине, разломав мебель в комнате.

Пенсионерка испугалась и начала кричать, дебошир сбежал. Соседи услышали шум и вызвали полицию, им удалось задержать нападавшего. В отношении жителя Лысьвы было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Петербурге 24-летний мужчина из-за 8 тысяч рублей избил свою 75-летнюю бабушку. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Ее ранее неоднократно судимого внука задержали стражи порядка.

Ранее барнаулец избил пожилую мать и попытался взорвать ее гранатой.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!