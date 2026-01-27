Размер шрифта
Самойлова не обсуждала иск Джигана и раздел имущества со своим адвокатом

Адвокат Самойловой Тонаканян заявил, что блогерша не обсуждала с ним иск Джигана
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Блогерша Оксана Самойлова пока не обсуждала со своим адвокатом иск Джигана, требующего признать брачный договор недействительным. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист модели Олег Тонаканян.

По словам представителя Самойловой, никаких шагов по проведению переговоров сторон на данный момент предпринято не было. Также ему неизвестно, согласится ли блогерша на раздел имущества с мужем пополам, так как им еще не удалось пообщаться. К слову, об иске артиста его адвокат Сергей Жорин сообщил еще 18 января.

«На счет мирного урегулирования могу сказать, что я всегда выступаю за подобный способ. Мы пока не успели встретиться с Оксаной Валерьевной после встречного иска. Но думаю, мы с ней увидимся в ближайшем будущем и обсудим этот вопрос для выработки плана действий», — заявил Олег Тонаканян.

Адвокат Джигана Сергей Жорин рассказывал, что намерен оспорить брачный договор, так как в момент подписания рэпер находился в уязвимом состоянии. Он отмечал, что условия, прописанные в документе, артист узнал уже во время бракоразводного процесса.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, Джиган рискует потерять имущество общей стоимостью свыше 400 млн рублей. Оксане Самойловой может достаться особняк в поселке «Шато Соверен», а также три московские квартиры и автомобиль Volkswagen Multivan 2018 года.

Ранее адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер с женой могут решить вопрос раздела имущества мирно.
 
