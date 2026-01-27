Размер шрифта
В США назвали авианосец «Адмирал Кузнецов» обреченным кораблем

19FortyFive: российский крейсер «Адмирал Кузнецов» был изначально обречен
Павел Львов/РИА Новости

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» был обречен с самого начала и представляет собой «дымящуюся груду обломков». Об этом в статье для американского журнала 19FortyFive написал обозреватель Стив Балестриери.

Автор указывает на череду технических проблем корабля, в частности, устаревшую двигательную установку, выделяющую густой черный дым, и использование трамплина для взлета истребителей. По его мнению, «Адмирал Кузнецов» устарел еще до выхода в море.

«Этот корабль был обречен с самого начала… и теперь некогда гордый символ советских военно-морских амбиций направляется на металлолом. А Россия, вероятно, покончит с палубной авиацией как минимум на десятилетие», — пишет Балестриери.

В сентябре прошлого года издание Military Watch Magazine писало, что Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации.

В июле сообщалось, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» законсервируют — такое решение приняли в Главкомате ВМФ России. После полной герметизации корабля будет принято решение о его утилизации или о продаже в другие страны.

Ранее в США назвали усовершенствование «Адмирала Нахимова» политическим театром.
 
