«Додавливают»: в России ожидают, что США заставят Украину покинуть Донбасс

Представители Соединенных Штатов в рамках будущих переговоров по урегулированию ситуации на Украине будут «додавливать» Киев по вопросу вывода ВСУ из Донбасса. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Тимофей Бордачев, оценивая сообщение газеты Financial Times о территориальных уступках Украины взамен гарантий безопасности от США.

«Нет никаких сомнений. По временным рамкам, не знаю, потому что американцы же и на нас смотрят. Если у нас дела идут более энергично (на фронте. – «Газета.Ru»), они более интенсивно додавливают, а если менее энергично, они менее интенсивно додавливают. Это процесс – нелинейная история», — подчеркнул он.

При этом Бордачев не исключил, что сообщение Financial Times может быть «простой спекуляцией». Он добавил, что такие крупные западные издания, как Financial Times, «являются в настоящее время органами военной пропаганды».

«Обсуждать то, что в них напечатано, довольно неправильно», — заявил собеседник.

27 января издание Financial Times сообщило, что США поставили условием для предоставления Украине гарантий безопасности заключение мирного соглашения, которое будет включать территориальные уступки. При этом в Белом доме эту информацию опровергли.

