Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Уралец избил возлюбленную чугунной сковородкой из-за отсутствия ужина

На Урале мужчина избил возлюбленную чугунной сковородкой из-за отсутствия ужина
Telegram-канал Прокуратура Свердловской области

На Урале вынесли приговор 43-летнему мужчине, который из-за отсутствия ужина избил возлюбленную сковородкой. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел на кухне квартиры в городе Первоуральске. Пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей из-за отсутствия ужина и в ходе конфликта стал избивать женщину. Затем он взял чугунную сковороду и нанес ей удар по левой ноге и не менее трех ударов в область грудной клетки.

Вред, причиненный здоровью пострадавшей, оценили как тяжкий. Первоуральский городской суд признал мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее многодетная мать избила знакомую сковородкой на вечеринке слабослышащих в Якутске.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!