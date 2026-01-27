Уралец избил возлюбленную чугунной сковородкой из-за отсутствия ужина

На Урале вынесли приговор 43-летнему мужчине, который из-за отсутствия ужина избил возлюбленную сковородкой. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел на кухне квартиры в городе Первоуральске. Пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей из-за отсутствия ужина и в ходе конфликта стал избивать женщину. Затем он взял чугунную сковороду и нанес ей удар по левой ноге и не менее трех ударов в область грудной клетки.

Вред, причиненный здоровью пострадавшей, оценили как тяжкий. Первоуральский городской суд признал мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

