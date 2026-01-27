Сибиряк надругался над 16-летней девушкой и попал за решетку

В Югре арестовали мужчину, обвиняемого в надругательстве над 16-летней девушкой

В Югре избрали меру пресечения 58-летнему мужчине, обвиняемому в надругательстве над несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Предварительно, мужчина из поселка Талинка Октябрьского района совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении 16-летней девушки. Кроме того, злоумышленник применил насилие против представителя власти.

Няганский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

