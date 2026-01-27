Размер шрифта
Сибиряк надругался над 16-летней девушкой и попал за решетку

В Югре арестовали мужчину, обвиняемого в надругательстве над 16-летней девушкой
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Югре избрали меру пресечения 58-летнему мужчине, обвиняемому в надругательстве над несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Предварительно, мужчина из поселка Талинка Октябрьского района совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении 16-летней девушки. Кроме того, злоумышленник применил насилие против представителя власти.

Няганский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого наркоман-педофил надругался над своей девятилетней дочерью в Тульской области. Правоохранители задержали мужчину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Екатеринбурге педагог пригласил суворовца в баню и надругался над ним.
 
