В Башкирии мужчина изрезал ножом бывшую жену и напал на дочь

kp.ru: в Башкирии мужчина с ножом напал на дочь и бывшую жену
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жителя В Башкирии мужчину арестовали на два месяца по подозрению в нападении с ножом на собственную семью. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 23 января в Чишминском районе. Между мужчиной и его бывшей супругой произошла ссора, в ходе которой он схватил нож и несколько раз ударил им женщину в шею. После этого он напал с ножом на свою дочь, нанеся ей удар в живот, а затем скрылся с места происшествия.

Спасти женщину не удалось, девочку госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый в нападении заключен под стражу.

До этого в Саратове мужчина напал на свою бывшую сожительницу с ножом, который он заранее спрятал в букете цветов. 51-летний мужчина стал угрожать женщине и несколько раз ударить потерпевшую по лицу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признал свою вину, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом.

Ранее в Каспийске мужчина с ножом напал на бывшую жену и ее отца.
 
