Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах

ВОЗ: Индия способна сдержать распространение вируса Нипах
Belkina Margarita/Shutterstock/FOTODOM

Всемирная организация здравоохранения поддерживает постоянный контакт с органами здравоохранения Индии для оценки рисков, связанных с выявленными случаями заражения вирусом Нипах. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

По его словам, вероятность дальнейшего распространения инфекции на данный момент оценивается как низкая. В организации уточнили, что взаимодействие с индийскими властями на федеральном и региональном уровнях ведется с момента поступления информации о заболевших. В рамках этой работы ВОЗ оказывает техническую поддержку и анализирует эпидемиологическую ситуацию.

По оценке ВОЗ, Индия располагает необходимыми возможностями и ресурсами для эффективного сдерживания подобных вспышек и предотвращения их дальнейшего развития.

Распространение опасного для жизни вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. Накануне сообщалось, что там заболели пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Подробнее о том, стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый предупредил о риске завоза вируса Нипаха в Россию.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!