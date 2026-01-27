Размер шрифта
Украинские СМИ сообщили об ударах по Львовской области

Сильный прилет зафиксировали по нефтебазе в Львовской области
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв произошел в Львовской области на западе Украины, удар пришелся по нефтебазе в селе Смольное. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным «Зеркала недели, взрывы произошли также в Львове.

Издание «Страна.ua» в свою очередь опубликовало видео масштабного задымления в городе Броды Львовской области после взрыва.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал в своем Telegram-канале, что в регионе в результате ударов поврежден инфраструктурный объект.

До этого сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе. Глава одесской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ударов повреждения получил объект инфраструктуры в результате ночных ударов. В это время по всей Одесской области действовала воздушная тревога.

26 января российский президент Владимир Путин заявил, что Россию просят прекратить наносить удары по объектам инфраструктуры Украины, но атаки беспилотников на РФ продолжаются.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по производству дронов на Украине.
 
