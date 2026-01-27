Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки 28 января

Геомагнитная обстановка на Земле может немного осложниться 28 января из-за влияния корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры. Скорость и плотность солнечного ветра — на средних уровнях», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что за прошедшие сутки в небе не наблюдались интенсивные полярные сияния и не предполагаются в ближайшие 24 часа.

При этом в ИКИ РАН обратили внимание, что вспышечная активность Солнца находится на умеренном уровне, и предполагается, что на нем сохранится.

В ночь на 19 января был зафиксирован пик радиационного шторма в окрестностях Земли. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН он стал самым сильным в XXI веке. В итоге несколько суток над территорией России и Европы можно было наблюдать полярные сияния.

Ранее в недрах Нептуна обнаружили горячий черный лед.