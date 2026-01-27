Защита главы Гагаузии обжалует ее арест в ЕСПЧ

Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать содержание политика под арестом до окончательного вердикта суда. Об этом сообщила представителям СМИ адвокат Наталья Байрам, передает ТАСС.

Защита посчитала арест Гуцул незаконным.

«Когда мы пройдем все этапы в национальных судах, мы опротестуем в ЕСПЧ все дело», — сказала Байрам.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия рискует исчезнуть с политической карты мира.