Минтранс: все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме

Все аэропорты московского региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – принимают и отправляют рейсы на фоне аномального снегопада. Об этом сообщил Минтранс в Telegram-канале.

На вылет с начала суток отменено 17 рейсов, задержаны восемь рейсов. Аэропорт Шереметьево приостанавливал прием рейсов на несколько часов для уборки аэродрома, из-за чего пять самолетов ушли на запасные аэродромы Внуково и Домодедово.

В настоящее время, как рассказали в Минтрансе, службы всех аэропортов усилены, работают сотни единиц спецтехники, продолжается чистка взлетно-посадочных полос.

В министерстве добавили, что ситуация в терминалах спокойная, проблем с выдачей багажа нет.

В ночь на 27 ноября в Москве, по предварительным данным, выпала почти пятая часть от месячной нормы осадков.

Ранее прокуратура начала проверку после задержки рейсов в Шереметьево.