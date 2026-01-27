Размер шрифта
Решил познакомиться: пассажира, пристававшего к ребенку в московском метро, арестовали

Пьяный мужчина трогал девочку за ягодицы в московском метро и поплатился
Алексей Даничев/РИА Новости

Пьяный мужчина приставал к девочке в московском метро, оправдываясь тем, что она ему понравилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел утром 21 января на станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, когда Яков К. ждал поезда и заметил девушку, которая стояла неподалеку.

Незнакомка пришлась мужчине по вкусу, и он прямо на платформе начал трогать ее за лицо и ягодицы, а также просунул руку под куртку, чтобы погладить по спине.

Жертва домогательств оказалась несовершеннолетней и обратилась в полицию в сопровождении одного из родителей. Вечером того же дня подозреваемого задержали.

На суде Яков признал вину, но пояснил, что девушка ему понравилась, и он решил с ней познакомиться, а руки распустил, так как был пьян. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве и приговорили к 10 суткам административного ареста.

Ранее пьяный петербуржец приставал к девушке в метро и угрожал ей.
 
