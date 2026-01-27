На Украине появился новый способ уклонения от службы в армии

На Украине массовая мобилизация привела к тому, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились так называемые неизлечимые уклонисты. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Формально эти люди числятся в ВСУ, но фактически большую часть «службы» проводят в госпиталях, где лечат свои хронические заболевания, приобретенные на гражданке», — отметил собеседник агентства.

По его словам, из-за таких мобилизованных произошла перегрузка военных госпиталей, где призывники становятся постоянными клиентами, не участвуя в военных действиях, но при этом получая выплаты.

Кроме того, наплыв хронических уклонистов мешает военным, получившим ранение, пройти лечение в госпитале и получить статус «непригодный» и выплаты, отметил собеседник.

Он добавил, что для реализации такой схемы уклонения нужна не только хроническая болезнь, но и связи в медицинских учреждениях. Есть еще вариант заплатить за это определенную сумму денег.

Ранее в ВСУ отреагировали на информацию о наркоманах и аутистах на фронте.