Дмитриев рассказал, что нужно для заключения мира на Украине

Дмитриев: вывод ВСУ с Донбасса — путь к миру для Украины
Александр Вильф/РИА Новости

Путем к миру на Украине является вывод ВСУ с территории Донбасса. Об этом на своей странице в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Вывод войск из Донбасса — путь к миру для Украины», — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ прокомментировал пост специального корреспондента издания Financial Times на Украине Кристофера Миллера, который написал, что администрация Трампа «дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от согласия Украины на вывод войск с территории Донбасса». Миллер процитировал информацию Financial Times, которую вскоре опровергли в Белом доме.

Издание «РБК-Украина» также писало, что на переговорах в Абу-Даби 23-24 января украинская сторона отвергла требование России о выводе войск из Донбасса. При этом местное издание «Страна.ua» сообщало, что депутаты Верховной рады между собой обсуждают компромиссы по завершению боевых действий, которые в том числе касаются и вывода войск из Донбасса.

Ранее Дмитриев заявил, что европейские политики основывают свои взгляды на лжи.
 
