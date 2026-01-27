Лерчек и ее возлюбленный узнали пол будущего ребенка на гендер‑пати

Находящаяся под домашним арестом блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), которая ждет четвертого ребенка от своего возлюбленного Луиса Сквиччиарини, узнала пол ребенка. Об этом бойфренд знаменитости рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сквиччиарини поделился с подписчиками видео, на котором пара сидит на улице напротив трехъярусного торта. Они узнают, что ждут мальчика, когда с помощью бокалов для вина отламывают куски торта, начинка которого оказывается синей.

«Видео сделано на территории дома с помощью нашей семьи: папы, мамы и детей», — уточняет под постом бойфренд Чекалиной.

В ноябре стало известно: бизнесвумен ждет ребенка от тренера по танцам Сквиччиарини. Роды планируются в марте. 30 декабря стало известно, что беременной Чекалиной провели операции на почки.

Кроме того, Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее Пригожин заявил, что Стас Михайлов растерял любовь фанатов по своей вине.