В Москве возобновлено строительство 460 объектов с 12 мая, их общая площадь составляет 27 млн кв. м. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Соответствующее решение утверждено указом мэром столицы Сергеем Собяниным от 7 мая 2020 года №55-УМ.

На работах задействованы около 85 тысяч человек.

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