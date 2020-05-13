В Москве возобновлено строительство 460 объектов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве возобновлено строительство 460 объектов с 12 мая, их общая площадь составляет 27 млн кв. м. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
Соответствующее решение утверждено указом мэром столицы Сергеем Собяниным от 7 мая 2020 года №55-УМ.
На работах задействованы около 85 тысяч человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Масочно-перчаточный режим: Россия выходит из самоизоляции