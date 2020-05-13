В Кузбассе выявлено 13 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

По его словам, пациенты изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

При этом еще шесть человек были выписаны из больниц по выздоровлении. Всего в регионе от коронавирусной инфекции вылечились 84 человека.

В настоящее время в больницах Кузбасса находится 191 пациент с коронавирусом.

По данным регионального Роспотребнадзора, 10 новых заболевших выявили в Новокузнецке, по одному – в Калтане, Осинниках и Прокопьевском районе.

Всего в Кемеровской области зафиксировано 282 случая коронавируса. Семь человек стали жертвами инфекции, 84 выздоровели.

В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7 018 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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