В Кузбассе выявлено 13 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
По его словам, пациенты изолированы и находятся под медицинским наблюдением.
При этом еще шесть человек были выписаны из больниц по выздоровлении. Всего в регионе от коронавирусной инфекции вылечились 84 человека.
В настоящее время в больницах Кузбасса находится 191 пациент с коронавирусом.
По данным регионального Роспотребнадзора, 10 новых заболевших выявили в Новокузнецке, по одному – в Калтане, Осинниках и Прокопьевском районе.
Всего в Кемеровской области зафиксировано 282 случая коронавируса. Семь человек стали жертвами инфекции, 84 выздоровели.
В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7 018 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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