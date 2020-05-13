Москвичей ждет переменная облачность и дождь 13 мая
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В среду, 13 мая, в столице ожидается похолодание до +10°C и небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре.
Днем вероятна переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура воздуха будет варьироваться от +10°C до +12°C. Ветер — западных направлений, местами с порывами до 15-20 м/c.
Давление составит 742 мм рт. ст.
Вечером и ночью также возможны осадки в виде дождя. Столбики термометра будут показывать +4°C... +6°C.
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