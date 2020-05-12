Почти 30% москвичей не надели маски и перчатки в общественных местах 12 мая

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что треть жителей Москвы при нахождении в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях не соблюдали масочный и перчаточный режим в первый день его действия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 12 мая в полном объеме велась работа по контролю соблюдения москвичами требований по использованию масок и перчаток в общественных местах.

«В основном сегодняшний день был посвящен не привлечению к административной ответственности, а разъяснению гражданам, что нужно соблюдать санитарные требования, носить маски и перчатки и не подвергать себя и окружающих риску инфицирования», — уточнил Данчиков.

Он добавил, что около 30% граждан сегодня были без масок и перчаток или использовали только маски.

Ранее сообщалось, что Москве с 12 мая будет действовать масочный режим. Граждане обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Штраф за нарушение составит от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Депздраве Москвы объяснили необходимость масок и перчаток

— Более 90% пассажиров московского метро использовали маски утром 12 мая

— Москвичам без масок и перчаток 12 мая будут выносить предупреждения