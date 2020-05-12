Названа причина смерти пациентов при пожаре в больнице Петербурге
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В Петербурге пять погибших при пожаре в больнице Святого Георгия предварительно отравились угарным газом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
«Предварительно, причиной смерти всех пятерых стало отравление угарным газом», — сказал источник.
Пожар возник в петербургской больнице утром 12 мая в реанимационном отделении. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Также погибла женщина в соседней палате. СК возбудил уголовное дело.
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