В России больше 70% пациентов с коронавирусом лечатся на дому

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В России 71,6% пациентов с коронавирусом лечатся на дому, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«От всех зарегистрированных в Российской Федерации количество госпитализированных составляет 28,4%, и это люди, которым показана госпитализация по решению лечащего врача. Во всех остальных случаях люди остаются дома», — сказала Попова.

Она также напомнила, что 41% пациентов болеют без симптомов.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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