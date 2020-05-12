В Депздраве Москвы объяснили необходимость масок и перчаток
В Департаменте здравоохранения столицы заявили, что одновременное использование медицинских масок и перчаток сокращает риски заражения коронавирусом, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что средства индивидуальной защиты являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями.
Медицинские маски стоит выбрасывать через 2 часа использования, напомнили в Депздраве. Перчатки в ведомстве порекомендовали выбирать из нитрила или хлопковые тканевые. Одноразовые стоит носить не более 2 часов, тканые можно использовать весь день.
С 12 мая в столице начал действовать масочный и перчаточный режим.
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